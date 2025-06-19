Кэти Бултер вышла в четвертьфинал турнира в Ноттингеме, где защищает титул

39-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). Во втором круге она обыграла соотечественницу Сонай Картал (50-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 1:6, 7:5.

Бултер является двукратной победительницей турнира в Ноттингеме (2023, 2024).

Матч продолжался 2 часа 28 минут. За это время Бултер выполнила пять подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Картал восемь эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале Кэти Бултер сразится с американкой Маккартни Кесслер.