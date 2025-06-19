Кэти Бултер вышла в четвертьфинал турнира в Ноттингеме, где защищает титул
Поделиться
39-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). Во втором круге она обыграла соотечественницу Сонай Картал (50-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 1:6, 7:5.
Бултер является двукратной победительницей турнира в Ноттингеме (2023, 2024).
Ноттингем. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 15:35 МСК
50
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|5
|
|1
|7
39
Кэти Бултер
К. Бултер
Матч продолжался 2 часа 28 минут. За это время Бултер выполнила пять подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Картал восемь эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В четвертьфинале Кэти Бултер сразится с американкой Маккартни Кесслер.
Комментарии
- 19 июня 2025
-
18:40
-
18:37
-
18:23
-
18:19
-
18:11
-
18:07
-
17:59
-
17:53
-
17:41
-
17:41
-
17:20
-
16:52
-
16:45
-
16:28
-
16:26
-
16:21
-
15:59
-
15:48
-
15:44
-
15:24
-
15:23
-
15:08
-
15:01
-
14:47
-
14:37
-
14:25
-
14:24
-
14:16
-
13:52
-
13:52
-
13:36
-
13:14
-
13:00
-
12:40
-
12:33