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Сонай Картал — Кэти Бултер, результат матча 19 июня 2025, счет 1:2, 2-й круг WTA 250 Ноттингем

Кэти Бултер вышла в четвертьфинал турнира в Ноттингеме, где защищает титул
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39-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). Во втором круге она обыграла соотечественницу Сонай Картал (50-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 1:6, 7:5.

Бултер является двукратной победительницей турнира в Ноттингеме (2023, 2024).

Ноттингем. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 15:35 МСК
Сонай Картал
50
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		1 7
         
Кэти Бултер
39
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

Матч продолжался 2 часа 28 минут. За это время Бултер выполнила пять подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Картал восемь эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале Кэти Бултер сразится с американкой Маккартни Кесслер.

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