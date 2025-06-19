Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Берлине, где сыграет с Ариной Соболенко

Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Во втором круге она одолела чешку Катержину Синякову (74-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Рыбакина выполнила пять подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Синяковой один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал соревнований в Берлине Рыбакина поспорит с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.