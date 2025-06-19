Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Берлине, где сыграет с Ариной Соболенко
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Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Во втором круге она одолела чешку Катержину Синякову (74-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
Берлин. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 16:35 МСК
74
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
0 : 2
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11
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Рыбакина выполнила пять подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Синяковой один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
За выход в полуфинал соревнований в Берлине Рыбакина поспорит с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
Комментарии
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