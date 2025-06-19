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Этчеверри в матче с Рублёвым одержал первую с 2023 года победу над игроком топ-20 рейтинга

Этчеверри в матче с Рублёвым одержал первую с 2023 года победу над игроком топ-20 рейтинга
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63-я ракетка мира аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри в матче с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, 14-й ракеткой мира из России Андреем Рублёвым на травяном турнире ATP-500 в Галле (Германия) одержал первую победу над игроком из топ-20 мирового рейтинга впервые с 2023 года.

Галле. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 14:40 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 6 6
6 		6 4 7 8
         
Томас Мартин Этчеверри
63
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

Отметим, за всю карьеру Этчеверри три раза выиграл у теннисистов первой двадцатки и 25 раз уступил.

Этчеверри встречался с Рублёвым в рамках второго круга турнира в Галле. Аргентинец одержал победу со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6).

За выход в полуфинал Галле Этчеверри поборется с ещё одним россиянином Кареном Хачановым.

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