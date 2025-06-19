Карен Хачанов и Алекс Михельсен проиграли в четвертьфинале парного турнира в Галле

Российский теннисист Карен Хачанов и американец Алекс Михельсен не смогли выйти в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) в парном разряде. В матче 1/4 финала они потерпели поражение от немецкого дуэта Кевин Кравиц/Тим Пюц со счётом 3:6, 6:4, 0:1 [8:10].

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Хачанов и Михельсен выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из пяти. На счету пары Кравиц/Пюц три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В одиночном разряде в Галле Карен Хачанов вышел в четвертьфинал, где сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, который победил россиянина Андрея Рублёва.