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Кевин Кравиц / Тим Пюц — Карен Хачанов / Алекс Михельсен, результат матча 19 июня 2025, счет 2:1, ATP 500 Галле

Карен Хачанов и Алекс Михельсен проиграли в четвертьфинале парного турнира в Галле
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Российский теннисист Карен Хачанов и американец Алекс Михельсен не смогли выйти в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) в парном разряде. В матче 1/4 финала они потерпели поражение от немецкого дуэта Кевин Кравиц/Тим Пюц со счётом 3:6, 6:4, 0:1 [8:10].

Галле — парный разряд. 1/4 финала
19 июня 2025, четверг. 17:15 МСК
Кевин Кравиц
Германия
Кевин Кравиц
Тим Пюц
Германия
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 1 10
3 		6 0 8
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
К. Хачанов А. Михельсен

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Хачанов и Михельсен выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из пяти. На счету пары Кравиц/Пюц три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В одиночном разряде в Галле Карен Хачанов вышел в четвертьфинал, где сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, который победил россиянина Андрея Рублёва.

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