Елена Рыбакина высказалась о предстоящем матче с Ариной Соболенко в Берлине

Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о предстоящем матче с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга из Беларуси Ариной Соболенко. Они встретятся в рамках четвертьфинала травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

– Теперь тебе предстоит сразиться с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Вы уже играли 10 раз, ты выиграла в четырёх матчах. Что в ваших матчах является главным – защита или нападение?

– Ну, мы обе играем агрессивно. Я не думаю, что кто-то из нас любит защищаться. Посмотрим, что будет, я постараюсь показать свой лучший уровень и надеюсь, смогу ещё усилить мою подачу, — сказала Рыбакина в интервью на корте.