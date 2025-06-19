Елена Рыбакина высказалась о предстоящем матче с Ариной Соболенко в Берлине
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Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о предстоящем матче с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга из Беларуси Ариной Соболенко. Они встретятся в рамках четвертьфинала травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).
Берлин. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 11:00 МСК
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Арина Соболенко
А. Соболенко
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Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
– Теперь тебе предстоит сразиться с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Вы уже играли 10 раз, ты выиграла в четырёх матчах. Что в ваших матчах является главным – защита или нападение?
– Ну, мы обе играем агрессивно. Я не думаю, что кто-то из нас любит защищаться. Посмотрим, что будет, я постараюсь показать свой лучший уровень и надеюсь, смогу ещё усилить мою подачу, — сказала Рыбакина в интервью на корте.
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