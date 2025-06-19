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Борис Беккер отреагировал на анонс выхода музыкальной композиции Янника Синнера

Борис Беккер отреагировал на анонс выхода музыкальной композиции Янника Синнера
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на анонс выхода музыкальной композиции трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянца Янника Синнера совместно с одним из самых популярных оперных певцов в мире Андреа Бочелли. Трек выйдет под названием «Пыль и слава».

«Не могу дождаться, чтобы услышать эту песню», — написал Беккер в социальных сетях.

Ранее в Сети появилось анонсирующее видео, на котором представлена подборка с детскими фотографиями Синнера. В ролик также попала фраза Янника: «В нашей жизни будет много первых раз, и всё, что нужно – это быть собой».

Отметим, что достоверно неизвестно, будет ли сам Синнер петь в рамках релиза.

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Видео: анонс песни Синнера.

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