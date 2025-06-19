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Роддик — об остановке матча Соболенко: однажды тоже так делал, потому что не хотел играть

Роддик — об остановке матча Соболенко: однажды тоже так делал, потому что не хотел играть
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Экс первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о поступке швейцарки Ребеки Масаровой, настоявшей на переносе матча с белоруской Арины Соболенко в Берлине (Германия) из-за скользкой травы.

«Она просто хотела уйти, потому что всё происходящее было совершенно не в пользу Масаровой. Но это влияет на всю сетку, на весь турнир. Приходится втиснуть ещё один матч в расписание. Оставался ещё примерно час светлого времени суток.

Однажды я тоже так сделал просто потому, что не хотел играть ещё один сет, а не потому, что было мокро. Это случилось на Уимблдоне. Я вёл 2:0 по сетам, потом соперник отыграл два сета, и я просто ушёл с корта. Они ничего не могли сделать. Думаю, Соболенко была абсолютно права. Я был неправ тогда, как и Масарова», — приводит слова Роддика Tennis World USA.

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