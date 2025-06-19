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Рыбакина высказалась о проблемах с подачей, которые испытывала в матче с Синяковой

Рыбакина высказалась о проблемах с подачей, которые испытывала в матче с Синяковой
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Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над многократной чемпионкой турниров «Большого шлема», олимпийской чемпионкой в парном разряде 74-й ракеткой мира из Чехии Катержиной Синяковой (Q) со счётом 6:4, 7:6 (7:5) во втором круге травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

Берлин. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 16:35 МСК
Катержина Синякова
74
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Да, это был тяжёлый матч, у меня возникли небольшие проблемы с подачей, поэтому было немного сложнее, но я рада, что мне удалось выиграть в двух сетах. Большое вам спасибо (толпе), что пришли и поддержали нас.

Я понимала, что мне нужно рисковать, особенно на тай-брейке. И поскольку я боролась со своей подачей, немного рисковать было уместно при возможности. Я рада, что всё получилось», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

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