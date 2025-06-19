«Спасибо, что отобрали возможность соревноваться». Победитель ТБШ в миксте — о US Open

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте польский теннисист Ян Зелиньский раскритиковал организаторов US Open за отсутствие профильных парных игроков в списке заявленных теннисистов на турнир 2025 года в смешанном парном разряде.

«Похоже, победы на двух ТБШ в миксте в одном году недостаточно для того, чтобы получить приглашение на «выставочный» турнир US Open. Спасибо, что отобрали возможность соревноваться, а также за справедливость по отношению ко всем», — написал Зелиньский на личной странице в соцсетях.

В 2025 году микст пройдёт за неделю до начала турнира в одиночном разряде, с 19 по 20 августа. Матчи будут проводиться в нетрадиционном трёхсетовом формате. Среди заявленных участников практически все теннисисты специализируются в игре в одиночном разряде.