Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Спасибо, что отобрали возможность соревноваться». Победитель ТБШ в миксте — о US Open

«Спасибо, что отобрали возможность соревноваться». Победитель ТБШ в миксте — о US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте польский теннисист Ян Зелиньский раскритиковал организаторов US Open за отсутствие профильных парных игроков в списке заявленных теннисистов на турнир 2025 года в смешанном парном разряде.

«Похоже, победы на двух ТБШ в миксте в одном году недостаточно для того, чтобы получить приглашение на «выставочный» турнир US Open. Спасибо, что отобрали возможность соревноваться, а также за справедливость по отношению ко всем», — написал Зелиньский на личной странице в соцсетях.

В 2025 году микст пройдёт за неделю до начала турнира в одиночном разряде, с 19 по 20 августа. Матчи будут проводиться в нетрадиционном трёхсетовом формате. Среди заявленных участников практически все теннисисты специализируются в игре в одиночном разряде.

Материалы по теме
Стали известны 14 пар, которые сыграют в смешанном парном разряде на US Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android