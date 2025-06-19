Кори Гауфф проиграла в первом же матче после титула на «Ролан Гаррос»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф не смогла пробиться в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

В матче второго круга (стартовом для себя) Гауфф со счётом 3:6, 3:6 уступила 49-й ракетке мира из Китая Ван Синьюй (Q). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Кори один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один заработанный брейк-пойнт. На счету её соперницы один эйс, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Нельзя не отметить, что для Гауфф матч с Ван Синьюй стал первым после триумфа на «Ролан Гаррос» — 2025 (грунтовый мэйджор).

В четвертьфинале Берлина Ван Синьюй сразится с испанкой Паулой Бадосой (8).