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Кори Гауфф — Ван Синьюй, результат матча 19 июня 2025, счет 0:2, 2-й круг WTA 500 в Берлине

Кори Гауфф проиграла в первом же матче после титула на «Ролан Гаррос»
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф не смогла пробиться в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

Берлин. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 18:30 МСК
Ван Синьюй
49
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

В матче второго круга (стартовом для себя) Гауфф со счётом 3:6, 3:6 уступила 49-й ракетке мира из Китая Ван Синьюй (Q). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Кори один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один заработанный брейк-пойнт. На счету её соперницы один эйс, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Нельзя не отметить, что для Гауфф матч с Ван Синьюй стал первым после триумфа на «Ролан Гаррос» — 2025 (грунтовый мэйджор).

В четвертьфинале Берлина Ван Синьюй сразится с испанкой Паулой Бадосой (8).

Сетка турнира WTA-500 в Берлине (2025)
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