Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова — Клара Таусон, результат матча 19 июня 2025, счет 0:2, WTA 250 Ноттингем

Анна Блинкова проиграла Кларе Таусон во втором круге турнира WTA-250 в Ноттингеме
Комментарии

71-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). Во втором круге она потерпела поражение от датчанки Клары Таусон (23-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.

Ноттингем. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 18:20 МСК
Анна Блинкова
71
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Клара Таусон
23
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Блинкова выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из девяти заработанных. На счету Таусон 10 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале турнира в Ноттингеме Клара Таусон сыграет с полькой Магдой Линетт.

Календарь турнира в Ноттингеме
Сетка турнира в Ноттингеме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android