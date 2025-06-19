Анна Блинкова проиграла Кларе Таусон во втором круге турнира WTA-250 в Ноттингеме
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71-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). Во втором круге она потерпела поражение от датчанки Клары Таусон (23-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.
Ноттингем. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 18:20 МСК
71
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
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23
Клара Таусон
К. Таусон
Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Блинкова выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из девяти заработанных. На счету Таусон 10 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В четвертьфинале турнира в Ноттингеме Клара Таусон сыграет с полькой Магдой Линетт.
Комментарии
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