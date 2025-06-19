Зверев одержал волевую победу над Сонего и вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев с трудом пробился в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

В матче второго круга Зверев (2) со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2) одолел 46-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего.

Встреча Зверева с Сонего продлилась 2 часа и 25 минут. В её рамках Александр 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Сонего пять эйсов, две двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Зверева в Галле станет 24-я ракетка мира 23-летний итальянец Флавио Коболли.