Зверев одержал волевую победу над Сонего и вышел в четвертьфинал турнира в Галле
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Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев с трудом пробился в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).
Галле. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 18:00 МСК
46
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 2
|
|6
|7 7
3
Александр Зверев
А. Зверев
В матче второго круга Зверев (2) со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2) одолел 46-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего.
Встреча Зверева с Сонего продлилась 2 часа и 25 минут. В её рамках Александр 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Сонего пять эйсов, две двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Зверева в Галле станет 24-я ракетка мира 23-летний итальянец Флавио Коболли.
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