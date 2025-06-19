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Турнир WTA-250 в Ноттингеме, 2025 год: результаты игрового дня 19 июня

Турнир WTA-250 в Ноттингеме, 2025 год: результаты игрового дня 19 июня
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Сегодня, 19 июня, в Ноттингеме (Великобритания) состоялся четвёртый игровой день травяного турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Ноттингеме. 1/8 финала. Результаты 19 июня:

  • Маккартни Кесслер (США) — Чжу Линь (Китай) — 6:1, 6:4;
  • Магда Линетт (Польша, 6) — Мингэ Сюй (Великобритания, WС) — 7:5, 6:1;
  • Сонай Картал (Великобритания) — Кэти Бултер (Великобритания) — 4:6, 6:1, 5:7;
  • Анна Блинкова (Россия) — Клара Таусон (Дания, 2) — 4:6, 4:6.

Турнир в Ноттингеме проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является британка Кэти Бултер, в прошлогоднем финале обыгравшая чешку Каролину Плишкову.

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