Кей Нисикори публично извинился перед теннисным миром за измену жене

Финалист US Open — 2014, 66-я ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори обратился к теннисному сообществу после того, как на прошлой неделе был замечен папарацци в компании с моделью. В 2020 году спортсмен женился на модели Ако Мизуки, у пары двое детей.

«Я глубоко извиняюсь за то, что причинил дискомфорт всем, кто меня поддерживает: поклонникам тенниса, теннисным ассоциациям, спонсорам и другим связанным сторонам, а также за их беспокойство и неудобства из-за моего поведения.

С этого момента, чтобы реализовать свою жизнь как ответственного члена общества, я буду сосредоточен исключительно на теннисных соревнованиях и достижении результатов. Мы сделаем всё возможное, чтобы вернуть ваше доверие», — приводит слова Нисикори Bunshun.