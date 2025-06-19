Король Испании присвоил Рафаэлю Надалю дворянский титул маркиза

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Король Испании Филипп VI по случаю своей 10-летней годовщины восшествия на трон, в частности, присвоил 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира Рафаэлю Надалю дворянский титул маркиза. Надаль стал маркизом родной Мальорки.

Подобного же титула также удостоились ещё пять деятелей: поп- и рок-певица Лус Касаль, паралимпийская пловчиха Тереза Пералес, государственный юрист Хайме Альфонсин, молекулярный биолог, профессор биохимии Карлос Лопес-Отин и известный фотограф Кристина Гарсия Родеро.

«Они источник гордости для Испании и постоянный ориентир для ценностей, которые должны вдохновлять наше общество», — приводит слова короля El Pais.

Отметим, что титул маркиза – наследственное звание, а значит, может передаваться потомкам Надаля.