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Карлос Алькарас за 3,5 часа одолел 59-ю ракетку мира Мунара на турнире в Лондоне

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас с трудом пробился в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В матче второго круга Алькарас (1) со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 7:5 обыграл 59-ю ракетку мира соотечественника Хауме Мунара.

Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 26 минут. В её рамках Алькарас девять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Мунара 10 эйсов, восемь двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.

За выход в полуфинал турнира в Лондоне Алькарас сразится с победителем матча Райлли Опелка (США) — Артур Риндеркнеш (Франция, LL).

Отметим, что Алькарас выигрывал турнир в Лондоне в 2023 году.