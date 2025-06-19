Аманда Анисимова пробилась в четвертьфинал турнира в Берлине, где сразится с Самсоновой

13-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова пробилась в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

В матче второго круга Анисимова со счётом 6:2, 4:6, 6:3 обыграла 25-ю ракетку мира из Польши Магдалену Френх.

Встреча Анисимовой с Френх продлилась 2 часа и 7 минут. В её рамках Аманда три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Магдалены один эйс, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Следующей соперницей Анисимовой в Берлине станет 20-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова.