Карлос Алькарас выиграл 15-й матч подряд. Это его лучшая победная серия в карьере

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 15-ю победу кряду. Сегодня, 19 июня, в матче второго круга на турнире в Лондоне он со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 7:5 одолел 59-ю ракетку мира соотечественника Хауме Мунара.

Победная серия Алькараса тянется с «Мастерса» в Риме (Италия). Он завоевал титул там, а также на «Ролан Гаррос» — 2025. В финалах на обоих турнирах он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

15-матчевая победная серия — лучшая в карьере Алькараса. До этого его лучшим показателем были 14 побед кряду в 2022 году.