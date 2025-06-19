Карлос Алькарас выиграл 15-й матч подряд. Это его лучшая победная серия в карьере
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 15-ю победу кряду. Сегодня, 19 июня, в матче второго круга на турнире в Лондоне он со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 7:5 одолел 59-ю ракетку мира соотечественника Хауме Мунара.
Лондон (м). 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 18:00 МСК
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
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|7 9
|5
59
Хауме Мунар
Х. Мунар
Победная серия Алькараса тянется с «Мастерса» в Риме (Италия). Он завоевал титул там, а также на «Ролан Гаррос» — 2025. В финалах на обоих турнирах он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.
15-матчевая победная серия — лучшая в карьере Алькараса. До этого его лучшим показателем были 14 побед кряду в 2022 году.
Комментарии
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