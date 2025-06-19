«Мы на грунте?» Алькарас пошутил о продолжительности своего матча с Мунаром в Лондоне

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пошутил о продолжительности своего матча с 59-й ракеткой мира соотечественником Хауме Мунаром во втором круге травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

«3 часа 30 минут. Мы на грунте?» — оставил ироничную надпись на телевизионной камере Алькарас.

Фото: скриншот из трансляции

Встреча Алькараса с Мунаром продлилась 3 часа и 26 минут. Карлос (1) выиграл со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 7:5.

За выход в полуфинал турнира в Лондоне Алькарас сразится с победителем матча Райлли Опелка (США) — Артур Риндеркнеш (Франция, LL).