«Мы на грунте?» Алькарас пошутил о продолжительности своего матча с Мунаром в Лондоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пошутил о продолжительности своего матча с 59-й ракеткой мира соотечественником Хауме Мунаром во втором круге травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).
«3 часа 30 минут. Мы на грунте?» — оставил ироничную надпись на телевизионной камере Алькарас.
Фото: скриншот из трансляции
Встреча Алькараса с Мунаром продлилась 3 часа и 26 минут. Карлос (1) выиграл со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 7:5.
Лондон (м). 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 18:00 МСК
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 7
|7
|
|7 9
|5
59
Хауме Мунар
Х. Мунар
За выход в полуфинал турнира в Лондоне Алькарас сразится с победителем матча Райлли Опелка (США) — Артур Риндеркнеш (Франция, LL).
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