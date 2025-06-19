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«Мы на грунте?» Алькарас пошутил о продолжительности своего матча с Мунаром в Лондоне

«Мы на грунте?» Алькарас пошутил о продолжительности своего матча с Мунаром в Лондоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пошутил о продолжительности своего матча с 59-й ракеткой мира соотечественником Хауме Мунаром во втором круге травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

«3 часа 30 минут. Мы на грунте?» — оставил ироничную надпись на телевизионной камере Алькарас.

Фото: скриншот из трансляции

Встреча Алькараса с Мунаром продлилась 3 часа и 26 минут. Карлос (1) выиграл со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 7:5.

Лондон (м). 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 18:00 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 7 7
4 		7 9 5
         
Хауме Мунар
59
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

За выход в полуфинал турнира в Лондоне Алькарас сразится с победителем матча Райлли Опелка (США) — Артур Риндеркнеш (Франция, LL).

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