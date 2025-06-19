«До сих пор не понимаю, как я ещё здесь». Алькарас о трудной победе над Мунаром в Лондоне

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою трудовую победу в матче второго круга на турнире в Лондоне (Великобритания). Он со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 7:5 одолел 59-ю ракетку мира соотечественника Хауме Мунара.

«Сегодня была очень тяжёлая битва. Хауме — отличный соперник. Думаю, он показал, как трудно его победить. Я просто горжусь уровнем игры, это мой второй матч на траве в этом году. Много чего происходило, но я действительно доволен.

Я испытывал проблемы как морально, так и физически. Честно говоря, до сих пор не понимаю, как я ещё здесь. Очень рад дать себе еще один шанс в четвертьфинале», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.