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«До сих пор не понимаю, как я ещё здесь». Алькарас о трудной победе над Мунаром в Лондоне

«До сих пор не понимаю, как я ещё здесь». Алькарас о трудной победе над Мунаром в Лондоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою трудовую победу в матче второго круга на турнире в Лондоне (Великобритания). Он со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 7:5 одолел 59-ю ракетку мира соотечественника Хауме Мунара.

Лондон (м). 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 18:00 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 7 7
4 		7 9 5
         
Хауме Мунар
59
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

«Сегодня была очень тяжёлая битва. Хауме — отличный соперник. Думаю, он показал, как трудно его победить. Я просто горжусь уровнем игры, это мой второй матч на траве в этом году. Много чего происходило, но я действительно доволен.

Я испытывал проблемы как морально, так и физически. Честно говоря, до сих пор не понимаю, как я ещё здесь. Очень рад дать себе еще один шанс в четвертьфинале», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

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