«Почему я 45-м в рейтинге стою?» Бублик — после выигранного у Синнера сета в Галле

45-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик посетовал на свой рейтинг по ходу конкурентного матча с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Почему я 45-м [в рейтинге] стою?» — задался Бублик вопросом по ходу поединка. Отметим, что Александр сказал это после того, как отыграл у Синнера два брейк-пойнта и забрал свой первый гейм третьего сета.

Бублик сражается с Синнером (1) за выход в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Янник выиграл стартовый сет со счётом 6:3, с тем же счётом Александр забрал вторую партию.

Отметим, что ранее Синнер с «баранкой» одолел Бублика в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025.