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«Почему я 45-м в рейтинге стою?» Бублик — после выигранного у Синнера сета в Галле

«Почему я 45-м в рейтинге стою?» Бублик — после выигранного у Синнера сета в Галле
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45-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик посетовал на свой рейтинг по ходу конкурентного матча с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Галле. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 20:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Почему я 45-м [в рейтинге] стою?» — задался Бублик вопросом по ходу поединка. Отметим, что Александр сказал это после того, как отыграл у Синнера два брейк-пойнта и забрал свой первый гейм третьего сета.

Бублик сражается с Синнером (1) за выход в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Янник выиграл стартовый сет со счётом 6:3, с тем же счётом Александр забрал вторую партию.

Отметим, что ранее Синнер с «баранкой» одолел Бублика в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025.

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