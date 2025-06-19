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«Он безостановочно писал и умолял сыграть». Соболенко — о миксте с Димитровым на US Open

«Он безостановочно писал и умолял сыграть». Соболенко — о миксте с Димитровым на US Open
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как пришла к решению играть с 19-й ракеткой мира болгарином Григором Димитровым в миксте на US Open — 2025.

«Он безостановочно мне писал и умолял сыграть. Я говорила: «Чувак, я не хочу играть». Но он умолял, и я согласилась. На самом деле, я была не в курсе ситуации с микстом. Он объяснил, как всё проходило раньше. У меня никто не спрашивал, поэтому я не знала, пригласили ли меня. Мы решили, наверное, сразу после Australian Open», — приводит слова Соболенко TennisUpToDate.

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