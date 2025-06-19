Синнер в поединке с Бубликом впервые за 66 матчей проиграл теннисисту вне топ-20
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер впервые с августа 2023 года потерпел поражение от игрока, находящегося вне топ-20 мирового рейтинга ATP. Сегодня, 19 июня, он уступил Александру Бублику (45-я ракетка мира) во втором круге турнира в Галле (Германия) — 6:3, 3:6, 4:6.
Галле. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 20:40 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|3
|4
|
|6
|6
45
Александр Бублик
А. Бублик
Победная серия Синнера над теннисистами вне топ-20 длилась 66 матчей. В августе 2023-го итальянец проиграл сербу Душану Лайовичу во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США).
Янник Синнер не смог защитить прошлогодний титул чемпиона Галле. В четвертьфинале Бублик сразится с чехом Томашем Махачем.
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