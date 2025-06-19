Александр Бублик одержал крупнейшую победу в карьере
Поделиться
45-я ракетка мира, 28-летний представитель Казахстана Александр Бублик одержал крупнейшую победу в своей карьере.
Бублик впервые в карьере обыграл первую ракетку мира. Это произошло во втором круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Бублик оказался сильнее трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (1). Их поединок завершился со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Бублика.
Галле. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 20:40 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
45
Александр Бублик
А. Бублик
Отметим, что Бублик семь раз играл против представителей топ-2 мирового рейтинга. Это его первая победа (1-6).
Интересно, что Бублик уже четыре раза в 2025 году победил игрока из топ-10 рейтинга ATP.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июня 2025
-
22:59
-
22:54
-
22:44
-
22:43
-
22:26
-
22:05
-
21:53
-
21:50
-
21:38
-
21:27
-
21:18
-
20:59
-
20:38
-
20:30
-
20:01
-
19:56
-
19:51
-
19:39
-
19:09
-
18:49
-
18:40
-
18:37
-
18:23
-
18:19
-
18:11
-
18:07
-
17:59
-
17:53
-
17:41
-
17:41
-
17:20
-
16:52
-
16:45
-
16:28
-
16:26