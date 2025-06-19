Александр Бублик одержал крупнейшую победу в карьере

45-я ракетка мира, 28-летний представитель Казахстана Александр Бублик одержал крупнейшую победу в своей карьере.

Бублик впервые в карьере обыграл первую ракетку мира. Это произошло во втором круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Бублик оказался сильнее трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (1). Их поединок завершился со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Бублика.

Отметим, что Бублик семь раз играл против представителей топ-2 мирового рейтинга. Это его первая победа (1-6).

Интересно, что Бублик уже четыре раза в 2025 году победил игрока из топ-10 рейтинга ATP.