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Янник Синнер впервые за 20 турниров проиграл раньше четвертьфинала

Янник Синнер впервые за 20 турниров проиграл раньше четвертьфинала
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не вышел в четвертьфинал на турнире ATP впервые с октября 2023 года. Сегодня, 19 июня, он уступил Александру Бублику (45-я ракетка мира) во втором круге соревнований в Галле (Германия) — 6:3, 3:6, 4:6.

Галле. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 20:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

До этого в последний раз Синнер проигрывал раньше четвертьфинала на «Мастерсе» в китайском Шанхае в 2023 году. Тогда он потерпел поражение на стадии 1/8 финала от американца Бена Шелтона. С тех пор он выходил как минимум в четвертьфинал на 20 турнирах подряд.

Янник Синнер не смог защитить прошлогодний титул чемпиона Галле. В четвертьфинале Бублик сразится с чехом Томашем Махачем.

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