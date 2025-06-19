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Бублик прокомментировал неожиданную победу над Синнером на турнире в Галле

Бублик прокомментировал неожиданную победу над Синнером на турнире в Галле
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45-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик прокомментировал сенсационную победу над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (3:6, 6:3, 6:4) во втором круге травяного турнира ATP-500 в Галле.

Галле. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 20:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

– Что только что произошло? Это было невероятно. Как тебе удалось переломить ситуацию после первых 25 минут?
– Я не знаю. Просто продолжал подавать, старался быть собранным в ключевые моменты, цепляться за каждую возможность. Он – выдающийся игрок, и я даже не думал, что смогу его обыграть. Но я сказал себе: если будут шансы, нужно по максимуму использовать. Я как мог удерживал подачу, и на этом покрытии у меня, конечно, больше шансов, чем, скажем, на «Ролан Гаррос». Я оставался в игре, старался как больше мячей возвращать в корт, а эйсы помогали избегать длинных розыгрышей. План сработал, — сказал Бублик в интервью на корте.

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