«Я сделал его, парни». Бублик — после реванша в матче с Синнером
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45-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик продолжил серию своих комментариев касательно матчей с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
Сегодня, 19 июня, Бублик сенсационно обыграл (3:6, 6:3, 6:4) действующего чемпиона Синнера во втором круге травяного турнира ATP-500 в Галле.
Галле. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 20:40 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
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45
Александр Бублик
А. Бублик
«Я сделал его, парни», — написал Бублик под видео Tennis TV со своим матчболом.
Бублик начал по-хорошему троллить Синнера после поражения от него с «баранкой» в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. После того матча казахстанец написал: «Я его почти добил». А после того, как в финале «РГ» Янника одолел Карлос Алькарас, Бублик прокомментировал это следующим образом: «Ты его добил», обращаясь к испанцу.
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