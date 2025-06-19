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«Я сделал его, парни». Бублик — после реванша в матче с Синнером

«Я сделал его, парни». Бублик — после реванша в матче с Синнером
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45-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик продолжил серию своих комментариев касательно матчей с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Сегодня, 19 июня, Бублик сенсационно обыграл (3:6, 6:3, 6:4) действующего чемпиона Синнера во втором круге травяного турнира ATP-500 в Галле.

Галле. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 20:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Я сделал его, парни», — написал Бублик под видео Tennis TV со своим матчболом.

Бублик начал по-хорошему троллить Синнера после поражения от него с «баранкой» в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. После того матча казахстанец написал: «Я его почти добил». А после того, как в финале «РГ» Янника одолел Карлос Алькарас, Бублик прокомментировал это следующим образом: «Ты его добил», обращаясь к испанцу.

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