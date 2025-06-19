«Я сделал его, парни». Бублик — после реванша в матче с Синнером

45-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик продолжил серию своих комментариев касательно матчей с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Сегодня, 19 июня, Бублик сенсационно обыграл (3:6, 6:3, 6:4) действующего чемпиона Синнера во втором круге травяного турнира ATP-500 в Галле.

«Я сделал его, парни», — написал Бублик под видео Tennis TV со своим матчболом.

Бублик начал по-хорошему троллить Синнера после поражения от него с «баранкой» в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. После того матча казахстанец написал: «Я его почти добил». А после того, как в финале «РГ» Янника одолел Карлос Алькарас, Бублик прокомментировал это следующим образом: «Ты его добил», обращаясь к испанцу.