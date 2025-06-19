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Гауфф — о поражении в Берлине: старалась изо всех сил приспособиться, но было недостаточно

Гауфф — о поражении в Берлине: старалась изо всех сил приспособиться, но было недостаточно
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала своё поражение во втором круге травяного турнира WTA-500 в Берлине (Германия) от китаянки Ван Синьюй — 3:6, 3:6. Гауфф провела первый матч после победы на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Сегодня было тяжело, но я рада вернуться на корт. Старалась изо всех сил приспособиться к смене покрытий, однако этого оказалось недостаточно. Как всегда, я учусь по ходу дела, так что надеюсь в следующий раз выступить лучше. Спасибо, Берлин, за короткий, но приятный визит, в следующем году я вернусь сильнее.

С нетерпением жду возможности ещё потренироваться, чтобы подготовиться к Уимблдону. Скоро увидимся!» — написала Гауфф на личной странице в соцсетях.

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