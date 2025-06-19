Турнир АТР-500 в Лондоне, 2025 год: результаты матчей 19 июня

19 июня прошёл четвёртый игровой день травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Второй круг. Результаты игрового дня 19 июня:

Иржи Легечка (Чехия) — Габриэль Диалло (Канада) – 6:4, 6:2;

Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Корентен Муте (Франция, Q) – 6:3, 2:6, 6:2;

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Хауме Мунар (Испания) – 6:4, 6:7 (7:9), 7:5;

Артур Риндеркнеш (Франция, LL) – Райлли Опелка (США) — 7:5, 7:6 (7:3).

Действующим чемпионом турнира в Лондоне является американец Томми Пол.