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Турнир АТР-500 в Лондоне, 2025 год: результаты матчей 19 июня

Турнир АТР-500 в Лондоне, 2025 год: результаты матчей 19 июня
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19 июня прошёл четвёртый игровой день травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Второй круг. Результаты игрового дня 19 июня:

Иржи Легечка (Чехия) — Габриэль Диалло (Канада) – 6:4, 6:2;
Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Корентен Муте (Франция, Q) – 6:3, 2:6, 6:2;
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Хауме Мунар (Испания) – 6:4, 6:7 (7:9), 7:5;
Артур Риндеркнеш (Франция, LL) – Райлли Опелка (США) — 7:5, 7:6 (7:3).

Действующим чемпионом турнира в Лондоне является американец Томми Пол.

Сетка турнира ATP-500 в Лондоне (2025)
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