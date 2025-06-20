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Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: результаты матчей 19 июня

Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: результаты матчей 19 июня
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19 июня прошёл четвёртый игровой день травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир ATP-500 в Галле (Германия). Второй круг. Результаты игрового дня 19 июня:

Карен Хачанов (Россия, 8) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:3, 1:6, 6:3;
Флавио Коболли (Италия) – Денис Шаповалов (Канада) — 7:6 (7:2), 4:6, 7:6 (7:5);
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Андрей Рублёв (Россия, 4) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6);
Томаш Махач (Чехия, 7) – Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:2, 6:3;
Александр Зверев (Германия, 2) – Лоренцо Сонего (Италия) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:2);
Александр Бублик (Казахстан) – Янник Синнер (Италия, 1) — 3:6, 6:3, 6:4.

Сетка турнира ATP-500 в Галле (2025)
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