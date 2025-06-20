Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Она сыграла отличный матч». Маркета Вондроушова — о победе над Дианой Шнайдер

«Она сыграла отличный матч». Маркета Вондроушова — о победе над Дианой Шнайдер
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2023, 164-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала победу над россиянкой Дианой Шнайдер во втором круге турнира в Берлине (Германия) — 6:3, 6:7, 6:3.

Берлин. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 12:40 МСК
Диана Шнайдер
12
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 3
6 		6 3 6
         
Маркета Вондроушова
164
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

«Она сыграла отличный матч. Во втором сете было немного сложно, но я очень рада, что прошла. Мне нужно было оставаться сосредоточенной, и я всегда говорю себе, что очень благодарна за то, что вернулась на корт. Я люблю играть в теннис… так что мне всё равно, что было три сета! Со всеми моими травмами я многому научилась, поэтому просто принимаю всё день за днем и благодарна, что я здесь», — приводит слова Вондроушовой пресс-служба WTA.

Материалы по теме
Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Берлине, уступив Вондроушовой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android