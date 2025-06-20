«Она сыграла отличный матч». Маркета Вондроушова — о победе над Дианой Шнайдер

Чемпионка Уимблдона-2023, 164-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала победу над россиянкой Дианой Шнайдер во втором круге турнира в Берлине (Германия) — 6:3, 6:7, 6:3.

«Она сыграла отличный матч. Во втором сете было немного сложно, но я очень рада, что прошла. Мне нужно было оставаться сосредоточенной, и я всегда говорю себе, что очень благодарна за то, что вернулась на корт. Я люблю играть в теннис… так что мне всё равно, что было три сета! Со всеми моими травмами я многому научилась, поэтому просто принимаю всё день за днем и благодарна, что я здесь», — приводит слова Вондроушовой пресс-служба WTA.