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Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: результаты матчей 19 июня

Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: результаты матчей 19 июня
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19 июня в Берлине (Германия) состоялся четвёртый игровой день травяного турнира категории WTA-500, действующей чемпионкой которого является Джессика Пегула. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. Турнир WTA-500 в Берлине. Второй круг. Результаты 19 июня:

Маркета Вондроушова (Чехия) – Диана Шнайдер (Россия) — 6:3, 6:7 (3:7), 6:3;
Арина Соболенко (Беларусь,1) — Ребека Масарова (Швейцария, Q) – 6:2, 7:6 (8:6);
Елена Рыбакина (Казахстан) – Катержина Синякова (Чехия, Q) — 6:4, 7:6 (7:5);
Ван Синьюй (Китай, Q) — Кори Гауфф (США, 2) – 6:3, 6:3;
Аманда Анисимова (США) – Магдалена Френх (Польша) — 6:2, 4:6, 6:3.

Сетка турнира WTA-500 в Берлине (2025)
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