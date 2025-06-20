Синнер — о поражении от Бублика: мы играли на равных. У меня были шансы

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от Александра Бублика (45-я ракетка мира) во втором круге турнира в Галле (Германия) — 6:3, 3:6, 4:6.

«Мы играли на равных, у меня были шансы, но я не смог ими воспользоваться. Это надо принять. Понадобится несколько выходных перед Уимблдоном, затем у нас будет неделя на подготовку. Сейчас небольшой перерыв пойдёт мне на пользу.

В первом сете я показал хороший теннис, у меня были шансы во втором, заработал много брейк-пойнтов, однако Бублик всегда хорошо подавал. В гейме, где он сделал брейк, он сыграл очень хорошо. На траве требуется всего лишь мгновение, чтобы сделать брейк», — приводит слова Синнера Sky Sport Italia.