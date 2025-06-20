Стало известно, когда пройдёт жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025

Церемония жеребьёвки основной сетки Уимблдона-2025 состоится 27 июня. Начало мероприятия запланировано на 10:00 по местному времени (12:00 мск).
Уимблдон-2025 пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. Действующими чемпионами травяного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде являются вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и 17-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова.
Обладатели уайлд-кард в основную сетку Уимблдона-2025:
Женщины
Джоди Бёррэдж;
Мингэ Сюй;
Мика Стойсавлевич;
Хитер Уотсон;
Хэрриет Дарт;
Франческа Джонс;
Ханна Клагмен.
Мужчины
Даниэль Эванс;
Джек Кларк;
Джордж Лоффаген;
Оливер Кроуфорд;
Джоханнус Мандей;
Джек Пиннингтон-Джонс;
Генри Сирл.