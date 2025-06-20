Стало известно, когда пройдёт жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025

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Церемония жеребьёвки основной сетки Уимблдона-2025 состоится 27 июня. Начало мероприятия запланировано на 10:00 по местному времени (12:00 мск).

Уимблдон-2025 пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. Действующими чемпионами травяного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде являются вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и 17-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова.

Обладатели уайлд-кард в основную сетку Уимблдона-2025:

Женщины

Джоди Бёррэдж;

Мингэ Сюй;

Мика Стойсавлевич;

Хитер Уотсон;

Хэрриет Дарт;

Франческа Джонс;

Ханна Клагмен.

Мужчины

Даниэль Эванс;

Джек Кларк;

Джордж Лоффаген;

Оливер Кроуфорд;

Джоханнус Мандей;

Джек Пиннингтон-Джонс;

Генри Сирл.