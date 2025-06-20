«Удался великолепный форхенд, и потом я просто подавал». Бублик — о победе над Синнером

45-я ракетка мира Александр Бублик, выступающий под флагом Казахстана, высказался о своей победе над первым номером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером во втором круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) — 3:6, 6:3, 6:4.

«Победил ли я за счёт подачи? Не знаю, честно. Я знал, на что способен. Знал, что у него очень мощная подача, и сам просто старался подавать как надо. В каждой игре есть шанс на победу, как говорится. Мне удался великолепный форхенд на брейке в третьем сете. И потом я опять просто подавал. На траве сложно победить, если отдаёшь свою подачу. Старался создавать ему трудности, и у меня получилось», — приводит слова Бублика в социальных сетях Tennis TV.

В четвертьфинале турнира в Галле Бублик сразится с 23-й ракеткой мира чехом Томашем Махачем (седьмой посев).

Видео: Бублик сломал ракетку и подарил ее болельщику: