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«Удался великолепный форхенд, и потом я просто подавал». Бублик — о победе над Синнером

«Удался великолепный форхенд, и потом я просто подавал». Бублик — о победе над Синнером
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45-я ракетка мира Александр Бублик, выступающий под флагом Казахстана, высказался о своей победе над первым номером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером во втором круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) — 3:6, 6:3, 6:4.

Галле. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 20:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Победил ли я за счёт подачи? Не знаю, честно. Я знал, на что способен. Знал, что у него очень мощная подача, и сам просто старался подавать как надо. В каждой игре есть шанс на победу, как говорится. Мне удался великолепный форхенд на брейке в третьем сете. И потом я опять просто подавал. На траве сложно победить, если отдаёшь свою подачу. Старался создавать ему трудности, и у меня получилось», — приводит слова Бублика в социальных сетях Tennis TV.

В четвертьфинале турнира в Галле Бублик сразится с 23-й ракеткой мира чехом Томашем Махачем (седьмой посев).

Календарь ATP-500 в Галле
Турнирная сетка ATP-500 в Галле

Видео: Бублик сломал ракетку и подарил ее болельщику:

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