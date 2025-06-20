«Пора сделать перерыв». Синнер — после поражения от Бублика на турнире в Галле

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о планах перед Уимблдоном после поражения во втором круге турнира в Галле (Германия) от представителя Казахстана Александра Бублика — 6:3, 3:6, 4:6.
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«Пора сделать перерыв. Я собираюсь восстановиться морально и физически. Мне нужно несколько дней для этого, и я думаю, что перерыв пойдёт мне на пользу. Морально я чувствую себя хорошо, но физически чувствую себя немного уставшим. Не каждый день похож на другой, нужно принять это и всё», — приводит слова Синнера Punto de Break.
Уимблдон-2025 пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. Действующим чемпионом травяного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
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