Бублик обыграл Синнера на траве, «ПСЖ» уступил «Ботафого» на КЧМ-2025. Главное к утру
45-я ракетка мира Александр Бублик, родившийся в Гатчине и выступающий под флагом Казахстана, сенсационно выиграл у первого номера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера на травяном турнире в немецком Галле, победитель Лиги чемпионов французский «ПСЖ» в группе клубного чемпионата мира — 2025 уступил «Ботафого» из Рио-де-Жанейро, «Индиана Пэйсерс» победила на своей площадке «Оклахома-Сити Тандер» и перевела финальную серию плей-офф НБА в решающий седьмой матч. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Бублик сенсационно обыграл первую ракетку мира Синнера во втором круге турнира в Галле.
- «ПСЖ» неожиданно проиграл «Ботафого» во 2-м туре КЧМ-2025, Сафонов остался в запасе.
- «Индиана» победила «Оклахому» с разницей в 17 очков, в финале НБА будет седьмой матч.
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