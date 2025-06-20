Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

20 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, КЧМ-2025, НБА, теннис

Бублик обыграл Синнера на траве, «ПСЖ» уступил «Ботафого» на КЧМ-2025. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

45-я ракетка мира Александр Бублик, родившийся в Гатчине и выступающий под флагом Казахстана, сенсационно выиграл у первого номера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера на травяном турнире в немецком Галле, победитель Лиги чемпионов французский «ПСЖ» в группе клубного чемпионата мира — 2025 уступил «Ботафого» из Рио-де-Жанейро, «Индиана Пэйсерс» победила на своей площадке «Оклахома-Сити Тандер» и перевела финальную серию плей-офф НБА в решающий седьмой матч. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Бублик сенсационно обыграл первую ракетку мира Синнера во втором круге турнира в Галле.
  2. «ПСЖ» неожиданно проиграл «Ботафого» во 2-м туре КЧМ-2025, Сафонов остался в запасе.
  3. «Индиана» победила «Оклахому» с разницей в 17 очков, в финале НБА будет седьмой матч.
  4. «Зенит» должен получить € 10 млн от возможного трансфера Юри Алберто в «Атлетико» — AS.
  5. Гол Месси со штрафного позволил «Интер Майами» победить «Порту» в матче клубного ЧМ.
  6. Против владельца и главы московского «Торпедо» возбуждено уголовное дело о взятке судье.
  7. Гол экс-игрока «Зенита» помог «Атлетико» обыграть «Сиэтл Саундерс» на клубном ЧМ-2025.
  8. Карраскаль перейдёт во «Фламенго» за € 12,5+1,5 млн во время клубного ЧМ — Eu Sou Flamengo.
  9. «МЮ» предложил более £ 60 млн за Мбемо, «Брентфорд» требует £ 70+ млн — The Times.
  10. «Зенит» сделал пожертвование «Барселоне» на трансфер Нико Уильямса.
  11. «Палмейрас» обыграл «Аль-Ахли» в матче клубного ЧМ, который прерывался на 40 минут.
  12. Сборная Тринидада и Тобаго сыграла вничью с Гаити на ЗК КОНКАКАФ, Ливай Гарсия не забил.
  13. Сборная США победила Саудовскую Аравию и досрочно вышла в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ.
Материалы по теме
Топ-события пятницы: «ПСЖ», «Атлетико» и «Челси» на КЧМ, жаркий финал НБА и волейбол
Топ-события пятницы: «ПСЖ», «Атлетико» и «Челси» на КЧМ, жаркий финал НБА и волейбол
Материалы по теме
Результаты игрового дня плей-офф НБА 20 июня
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android