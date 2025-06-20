Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: расписание игрового дня 20 июня

Сегодня, 20 июня, в Галле (Германия) состоятся четвертьфинальные матчи травяного турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Галле (Германия). 1/4 финала, 20 июня (время московское):

12:30. Алекс Михельсен (США) - Даниил Медведев (Россия);

14:00. Флавио Коболли (Италия) - Александр Зверев (Германия);

16:00. Александр Бублик (Казахстан) - Томаш Махач (Чехия);

18:00. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Карен Хачанов (Россия).

Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.