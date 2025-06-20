Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: расписание игрового дня 20 июня

Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: расписание игрового дня 20 июня
Комментарии

Сегодня, 20 июня, в Галле (Германия) состоятся четвертьфинальные матчи травяного турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Галле (Германия). 1/4 финала, 20 июня (время московское):

  • 12:30. Алекс Михельсен (США) - Даниил Медведев (Россия);
  • 14:00. Флавио Коболли (Италия) - Александр Зверев (Германия);
  • 16:00.  Александр Бублик (Казахстан) - Томаш Махач (Чехия);
  • 18:00. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Карен Хачанов (Россия).

Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.

Материалы по теме
Вслед за Медведевым: Хачанов пробился в четвертьфинал Галле
Вслед за Медведевым: Хачанов пробился в четвертьфинал Галле
Сетка турнира в Галле
Календарь турнира в Галле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android