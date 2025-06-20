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Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: расписание игрового дня 20 июня

Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: расписание игрового дня 20 июня
Людмила Самсонова
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Сегодня, 20 июня, в Берлине (Германия) состоится пятый игровой день травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 1/4 финала.

Теннис. Турнир WTA-500 в Берлине. 1/4 финала. Расписание 20 июня (время — московское):

12:30. Онс Жабер (Тунис, LL) — Маркета Вондроушова (Чехия);
14:00. Паула Бадоса (Испания, 8) — Ван Синьюй (Китай, Q);
17:00. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан);
18:30. Аманда Анисимова (США) - Людмила Самсонова (Россия).

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

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