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Турнир АТР-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 20 июня

Сегодня, 20 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 1/4 финала соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Расписание игрового дня 20 июня (время московское):

14:00. Иржи Легечка (Чехия) — Джейкоб Фирнли (Великобритания);

15:30. Брендон Накашима (США) — Джек Дрейпер (Великобритания, 2);

17:00. Карлос Алькарас (Испания, 1) — Артур Риндеркнеш (Франция);

18:30. Хольгер Руне (Дания, 4) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Соревнования в Лондоне проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является американский теннисист Томми Пол, который в этом году принял решение не защищать титул.