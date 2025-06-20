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Елена Рыбакина — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Берлине

Елена Рыбакина — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Берлине
Елена Рыбакина и Арина Соболенко
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Сегодня, 20 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-500 в Берлине (Германия). В четвертьфинале соревнований состоится матч между казахстанской теннисисткой 11-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной и представительницей Беларуси лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко.

Игра пройдёт на «Штеффи Граф Штадион» и начнётся не ранее 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Берлин. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 17:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

По личным встречам счёт — 5-5. Последнюю победу до этого момента одержала Арина Соболенко в матче в рамках Мировой теннисной лиги в Дубае — 7:6 (7:3). Теннисистки также проведут первую очную встречу на травяном покрытии.

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