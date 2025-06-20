Елена Рыбакина — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Берлине

Сегодня, 20 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-500 в Берлине (Германия). В четвертьфинале соревнований состоится матч между казахстанской теннисисткой 11-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной и представительницей Беларуси лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко.

Игра пройдёт на «Штеффи Граф Штадион» и начнётся не ранее 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По личным встречам счёт — 5-5. Последнюю победу до этого момента одержала Арина Соболенко в матче в рамках Мировой теннисной лиги в Дубае — 7:6 (7:3). Теннисистки также проведут первую очную встречу на травяном покрытии.