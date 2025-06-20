Турнир WTA-250 в Ноттингеме, 2025 год: расписание игрового дня 20 июня

Сегодня, 20 июня, в Ноттингеме (Великобритания) состоятся четвертьфинальные матчи травяного турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Ноттингеме. 1/4 финала, 20 июня (время московское):

13:00. Лейла Фернандес (Канада) - Даяна Ястремская (Украина);

14:30. Магда Линетт (Польша) — Клара Таусон (Дания);

16:00. Маккартни Кесслер (США) — Кэти Бултер (Великобритания);

13:00. Ребекка Шрамкова (Словакия) - Линда Носкова (Чехия).

Турнир в Ноттингеме проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является британка Кэти Бултер, в прошлогоднем финале обыгравшая чешку Каролину Плишкову.