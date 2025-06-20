Анисимова — Самсонова: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Берлине
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Сегодня, 20 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-500 в Берлине (Германия). В 1/4 финала соревнований состоится матч между российской теннисисткой 20-й ракеткой мира Людмилой Самсоновой и представительницей США Амандой Анисимовой, которая занимает 13-ю строчку мирового рейтинга WTA.
Игра начнётся не ранее 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Берлин. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 18:30 МСК
13
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
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20
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Анисимова ведёт 2-1 по личным встречам. Она была сильнее Самсоновой в первом круге турнира Аделаида-2 (2023) и в первом круге Открытого чемпионата Австралии (2024). Россиянка переиграла соперницу во втором круге Открытого чемпионата Франции (2024). Это первый матч между соперницами, который они проведут на траве.
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