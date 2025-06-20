Алекс Михельсен — Даниил Медведев: онлайн-трансляция четвертьфинала турнира в Галле

Сегодня, 20 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) состоится четвертьфинальный матч между российским теннисистом 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым и американцем Алексом Михельсеном, занимающим 33-ю строчку мирового рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Алекс Михельсен — Даниил Медведев, которая начнётся не ранее 12:30 мск.

Ранее Михельсен и Медведев один раз выходили на корт друг против друга на турнирах уровня ATP. В этом году в матче третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе американский теннисист отказался от продолжения борьбы при счёте 0:2 в первом сете.