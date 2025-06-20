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Алекс Михельсен — Даниил Медведев: онлайн-трансляция четвертьфинала турнира в Галле

Алекс Михельсен — Даниил Медведев: онлайн-трансляция четвертьфинала турнира в Галле
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Сегодня, 20 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) состоится четвертьфинальный матч между российским теннисистом 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым и американцем Алексом Михельсеном, занимающим 33-ю строчку мирового рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Алекс Михельсен — Даниил Медведев, которая начнётся не ранее 12:30 мск.

Галле. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 12:30 МСК
Алекс Михельсен
33
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Ранее Михельсен и Медведев один раз выходили на корт друг против друга на турнирах уровня ATP. В этом году в матче третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе американский теннисист отказался от продолжения борьбы при счёте 0:2 в первом сете.

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