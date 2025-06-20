Хачанов — Этчеверри: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала турнира в Галле
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Сегодня, 20 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) состоится четвертьфинальный матч между российским теннисистом 22-й ракеткой мира Кареном Хачановым и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, занимающим 63-ю строчку мирового рейтинга ATP.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карен Хачанов — Томас Мартин Этчеверри, которая начнётся не ранее 17:30 мск.
Галле. 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 17:30 МСК
63
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Не начался
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22
Карен Хачанов
К. Хачанов
Хачанов и Этчеверри провели между собой одну встречу на турнирах уровня ATP. В 2023-м во втором круге «Мастерса» в Майами россиянин одержал победу со счётом 6:1, 3:6, 6:3.
Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.
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