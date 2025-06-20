Александр Бублик раскрыл, за счёт чего смог обыграть Янника Синнера в Галле

Казахстанский теннисист 45-я ракетка мира Александр Бублик поделился мнением насчёт победы в матче второго круга турнира в Галле с первым номером рейтинга Янником Синнером. Бублик обыграл итальянца со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

«Ключ к победе? Удачные розыгрыши на приёме.

Если у меня и есть шанс обыграть №1, то, возможно, только на таких турнирах — между «Шлемами». Мы играли две недели назад, и это был совсем другой игрок. Я чувствовал себя хорошо. Я вырос, к счастью, такое бывает. Уже не тот Бублик, что был два-три года назад», — приводит слова Бублика Sky Sport Italia.

В 1/4 финала соревнований в Галле Александр Бублик сыграет с чешским спортсменом Томашем Махачем.