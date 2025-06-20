Александр Бублик раскрыл, за счёт чего смог обыграть Янника Синнера в Галле
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Казахстанский теннисист 45-я ракетка мира Александр Бублик поделился мнением насчёт победы в матче второго круга турнира в Галле с первым номером рейтинга Янником Синнером. Бублик обыграл итальянца со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
Галле. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 20:40 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
|6
45
Александр Бублик
А. Бублик
«Ключ к победе? Удачные розыгрыши на приёме.
Если у меня и есть шанс обыграть №1, то, возможно, только на таких турнирах — между «Шлемами». Мы играли две недели назад, и это был совсем другой игрок. Я чувствовал себя хорошо. Я вырос, к счастью, такое бывает. Уже не тот Бублик, что был два-три года назад», — приводит слова Бублика Sky Sport Italia.
В 1/4 финала соревнований в Галле Александр Бублик сыграет с чешским спортсменом Томашем Махачем.
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