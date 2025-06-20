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«Относительно доволен». Янник Синнер — об участии в турнире в Галле

«Относительно доволен». Янник Синнер — об участии в турнире в Галле
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился впечатлениями от участия в травяном турнире в Галле (Германия) после поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

«После поражения в Париже было нелегко приехать сюда и снова соревноваться. Я относительно доволен тем, что смог провести два матча на траве перед Уимблдоном», — приводит слова Синнера португальский журналист Жозе Моргаду в своём аккаунте в соцсетях.

Напомним, в четверг, 19 июня, во втором круге турнира в Галле (Германия) Синнер проиграл представителю Казахстана 45-й ракетке мира Александру Бублику — 6:3, 3:6, 4:6.

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