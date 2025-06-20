Вышла песня Янника Синнера, которую он записал с Андреа Бочелли

Состоялся релиз песни итальянского теннисиста первой ракетки мира Янника Синнера и известного оперного певца Андреа Бочелли. Композиция получила название «Polvere e Gloria» («Пыль и слава»). Отметим, что Синнер в произведении не поёт, а только произносит несколько фраз.

Ранее в Сети появился тизер, в котором представлена подборка с детскими фотографиями Синнера. В ролик также попала фраза Янника: «В нашей жизни будет много первых раз, и всё, что нужно – это быть собой».

Ранее Янник Синнер уступил во втором круге турнира в Галле казахстанскому теннисисту 45-й ракетке мира Александру Бублику. Счёт — 6:3, 3:6, 4:6.