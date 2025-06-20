«Они должны изменить это правило». Алькарас раскритиковал судью после матча с Мунаром

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас раскритиковал судью своего матча с 59-й ракеткой мира соотечественником Хауме Мунаром (6:4, 6:7 (7:9), 7:5) во втором круге травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне. Алькарас получил предупреждение за затяжку времени перед подачей.
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«Я думаю, что они должны изменить это правило. Мы играли три часа, у нас только что был длинный розыгрыш с выходом к сетке, и они должны были поднапрячься и дать нам ещё немного времени. Есть много ситуаций, когда время бежит, а мы не можем подготовиться к следующему розыгрышу, как следствие, ты не можешь сыграть его как следует, так что для шоу это не лучшее.
Это некрасиво, и для нас тоже. Я лично стараюсь играть как можно быстрее. Я не помню, когда в последний раз мне ставили предупреждение за время, и в первом раунде у меня не было никаких проблем. Думаю, что это проблема судьи на вышке, которая, возможно, хотела занять центральное место сегодня», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
В профессиональном теннисе промежуток между окончанием предыдущего розыгрыша и следующей подачей не должен превышать 25 секунд.
За выход в полуфинал турнира в Лондоне Алькарас сразится с 80-й ракеткой мира лаки-лузером Артуром Риндеркнешем из Франции.
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