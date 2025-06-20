«Это будет шоу!» Бадоса — о выступлении с Циципасом в паре на US Open — 2025

Испанская теннисистка 10-я ракетка мира Паула Бадоса высказалась об участии в парном разряде на Открытом чемпионате США — 2025 вместе с возлюбленным греческим спортсменом Стефаносом Циципасом.

В 2025 году микст пройдёт за неделю до начала турнира в одиночном разряде, с 19 по 20 августа. Матчи будут проводиться в нетрадиционном трёхсетовом формате. Первые два сета будут играться до четырёх победных геймов, не будет счёта «больше-меньше». При 4:4 состоится тай-брейк. В случае необходимости третьего сета пройдёт супер-тай-брейк до 10 очков.

«Мне нравится список тех, кто там заявлен. Это же лучшие в мире! Много интересных и весёлых пар. Думаю, будет очень круто. Нам хотелось немного изменить восприятие тенниса, добавить шоу. И это будет как раз то самое шоу», — приводит слова Бадосы Tennis.com.