Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это будет шоу!» Бадоса — о выступлении с Циципасом в паре на US Open — 2025

«Это будет шоу!» Бадоса — о выступлении с Циципасом в паре на US Open — 2025
Стефанос Циципас и Паула Бадоса
Аудио-версия:
Комментарии

Испанская теннисистка 10-я ракетка мира Паула Бадоса высказалась об участии в парном разряде на Открытом чемпионате США — 2025 вместе с возлюбленным греческим спортсменом Стефаносом Циципасом.

В 2025 году микст пройдёт за неделю до начала турнира в одиночном разряде, с 19 по 20 августа. Матчи будут проводиться в нетрадиционном трёхсетовом формате. Первые два сета будут играться до четырёх победных геймов, не будет счёта «больше-меньше». При 4:4 состоится тай-брейк. В случае необходимости третьего сета пройдёт супер-тай-брейк до 10 очков.

«Мне нравится список тех, кто там заявлен. Это же лучшие в мире! Много интересных и весёлых пар. Думаю, будет очень круто. Нам хотелось немного изменить восприятие тенниса, добавить шоу. И это будет как раз то самое шоу», — приводит слова Бадосы Tennis.com.

Материалы по теме
Фото
Стефанос Циципас и Паула Бадоса посетили Диснейленд в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android